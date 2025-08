NEUER AKTIONÄR GABE NEWELL

ALBLASSERDAM, Niederlande, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- Oceanco, einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialyachten, schlägt ein neues Kapitel mit Gabe Newell auf - dem Gründer von Valve, Tech-Pionier und langjährigen Unterstützer.

In den letzten 15 Jahren hat Oceanco unter der Leitung der Familie Barwani einige der berühmtesten Yachten geliefert - darunter Kaos, Bravo Eugenia, Black Pearl und Koru. Mit dieser Grundlage ist es nun an der Zeit, dass Oceanco den nächsten Eigentümer findet. Die Barwani-Familie wird weiterhin in der Welt des Yachtsports aktiv bleiben, da sie Eigentümerin von Turquoise Yachts, dem führenden türkischen Hersteller von Spezialyachten, bleibt.