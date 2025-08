SVB AG: Erfolgreiches Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen! Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat mit einem überraschenden Aktienrückkauf für Aufsehen gesorgt. Am 16. Juli 2025 erwarb die Gesellschaft 17.915 eigene Aktien. Der Rückkaufpreis betrug 91,00 Euro je Aktie, was 2,57% des Grundkapitals …