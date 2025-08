Bierabsatz im 1. Halbjahr 2025 um 6,3 % niedriger als im Vorjahreszeitraum / Brauereien und Bierlager verzeichnen absatzschwächstes Halbjahr seit 1993

WIESBADEN (ots) - Der Bierabsatz in Deutschland ist im 1. Halbjahr 2025

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 % oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9

Milliarden Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

fiel der Bierabsatz damit erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993 in

einem Halbjahr unter 4 Milliarden Liter. In den Zahlen sind alkoholfreie Biere

und Malztrunk sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU)

importierte Bier nicht enthalten.



Ähnlich starker Rückgang nur zu Beginn der Corona-Pandemie





Vergleichbar hohe Absatzrückgänge hatten die in Deutschland ansässigen

Brauereien und Bierlager bisher nur zu Beginn der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr

2020 (-6,6 % zum Vorjahreszeitraum auf 4,3 Milliarden Liter) sowie im 2.

Halbjahr 2023 (-6,2 % auf 4,2 Milliarden Liter) verzeichnet.



Inlandsabsatz sinkt um 6,1 % zum Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,1 %

zurück



81,9 % des gesamten Bierabsatzes waren im 1. Halbjahr 2025 für den

Inlandsverbrauch bestimmt und wurden versteuert. Der Inlandsabsatz sank im

Vergleich zum 1. Halbjahr 2024 um 6,1 % auf 3,2 Milliarden Liter. Die restlichen

18,1 % beziehungsweise 711,2 Millionen Liter wurden steuerfrei (als Exporte und

als sogenannter Haustrunk) abgesetzt. Das waren 7,1 % weniger als im Vorjahr.

Davon gingen 406,9 Millionen Liter (-5,0 %) in EU-Staaten, 299,6 Millionen Liter

(-9,9 %) in Nicht-EU-Staaten und 4,7 Millionen Liter (-8,0 %) unentgeltlich als

Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien.



Bei den Biermischungen - Bier gemischt mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und

anderen alkoholfreien Zusätzen - war im 1. Halbjahr dagegen ein Plus zu

verzeichnen. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2024 wurden 8,0 % mehr Biermischungen

abgesetzt. Sie machten mit 220,8 Millionen Litern allerdings nur 5,6 % des

gesamten Bierabsatzes aus.



