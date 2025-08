Für diese Wasserstoff-Aktie ist der Höhenflug jetzt vorbei!

Der rasante Ausbau von KI-Infrastruktur erfordert neben Halbleitern vor allem zwei Dinge: Eine zuverlässige Energieversorgung sowie leistungsfähige Kühlsysteme. In den vergangenen Wochen und Monaten rückte hierfür als Problemlösung die Wasserstoffbranche in den Vordergrund, da Wasserstoff über eine hohe Energiedichte und Brennstoffzellen über eine hohe Leistungsfähigkeit verfügen.

Brennstoffzellen und Kühlsysteme, beides aus einer Hand, gibt es beim US-Spezialisten Bloom Energy. Das hat für ein starkes Interesse an der Aktie und einem Kursanstieg von fast 70 Prozent in diesem Jahr gesorgt. Doch die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen könnten für eine Kurspause sorgen.

Umsatz über, Gewinn unter den Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte das Unternehmen seine Erlöse um 19,5 Prozent auf 401,2 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen 22,3 Millionen US-Dollar übertroffen und das beste Q2-Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt werden.

Nicht zufriedenstellend fiel hingegen der Ertrag aus. Analystinnen und Analysten hatten zwar damit gerechnet, dass Bloom Energy der Sprung über die Profitabilitätsschwelle noch nicht gelingen würde. Allerdings fiel der Fehlbetrag mit -0,18 US-Dollar pro Aktie um 10 Cent und damit mehr als doppelt so hoch aus wie gedacht.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettoverlust in Höhe von 42,6 Millionen US-Dollar. Das ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorquartal (-23,8 Millionen US-Dollar), aber eine Verbesserung gegenüber dem Stand vor einem Jahr, als Bloom Energy noch einen Verlust von 61,8 Millionen US-Dollar verzeichnet hatte.

Prognose bekräftigt, Kapazitätsausweitung geplant

Seine Prognose für das Gesamtjahr hat der Konzern bestätigt. Gerechnet wird mit einem Umsatz von 1,65 bis 1,85 Milliarden US-Dollar – damit liegt die Mittelpunktschätzung um 10 Millionen US-Dollar über den Erwartungen der Wall Street.

Der bereinigte operative Ertrag soll sich auf 135 bis 165 Millionen US-Dollar belaufen. Das wäre gegenüber dem Vorjahresergebnis von 22,9 Millionen US-Dollar eine erhebliche Verbesserung.

Um seine langfristigen Ziele zu erreichen, kündigte Bloom Energy außerdem eine Ausweitung seiner Produktionskapazitäten an. Bereits im kommenden Jahr sollen Brennstoffzellen mit einer Gesamtleistung von 2 Gigawatt hergestellt werden können, um dem wachsenden Bedarf von Rechenzentren gerecht zu werden.

Aktie im Rückwärtsgang, zweistellige Verluste zu erwarten

Ging es für die Aktie zuletzt steil nach oben, insbesondere nach Bekanntgabe einer Partnerschaft mit dem Cloud-Dienstleister Oracle, legte sie in der US-Nachbörse erst einmal den Rückwärtsgang ein und verlor über die 9,0 Prozent an Wert.

An diesem Kurs hat sich bislang nichts geändert, angesichts der erneut aufgekommenen Zollunsicherheiten und einem schwachen Gesamtmarktumfeld fällt die Aktie am späten Freitagvormittag sogar zweistellig.

Das Verlustpotenzial ist kurzfristig hoch, da es nach dem dynamischen Kursanstieg an Unterstützungen fehlt. Das Ausbruchsniveau lag zwischen 28,00 und 30,00 US-Dollar, während die nächstgelegene Durchschnittslinie die bei knapp 24,00 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie ist.

Fazit: Bewertung überdreht, auf günstigere Kurse warten

Auch mit Blick auf die Bewertung haben es Anlegerinnen und Anleger zuletzt deutlich zu gut gemeint. Für das laufende Geschäftsjahr steht inzwischen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 79,3 Prozent zu Buche. Für 2026 wird ein KGV von 45,1 veranschlagt.

Das ist selbst für einen aussichtsreichen KI-Profiteur mit einem starken Unternehmenswachstum zu viel, zumal der Wert noch nicht nachhaltig profitabel und dementsprechend spekulativ ist. Wer hier einsteigen möchte, sollte nach den vor dem Wochenende zu erwartenden Kursverlusten eine klar erkennbare Bodenbildung abwarten und zu deutlich günstigeren Kursen zu kaufen versuchen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bloom Energy (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,21 % und einem Kurs von 28,88EUR auf Tradegate (01. August 2025, 11:23 Uhr) gehandelt.

