ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- Der Schlusspfiff bei Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußball) ist ertönt, und México Quetzales - Armadillos FC hat sich nach einem spannenden Finale den Titel geholt. Zum Abschluss des fünftägigen Turniers, das im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) stattfand, haben sich sechs Eliteclubs offiziell für die Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) qualifiziert, die vom 18. bis 23. Dezember 2025 in Abu Dhabi ausgetragen werden.

Phygital Contenders: Abu Dhabi – Football (Phygitale Spieler: Abu Dhabi – Fußball) stand im Mittelpunkt , als 21 Eliteklubs aus der ganzen Welt um sechs Plätze bei den Games of the Future 2025 (Spiele der Zukunft 2025) kämpften. Die Veranstaltung, die vom 25. bis 29. Juli im ADNEC in Abu Dhabi stattfand, war die Kulisse für einige der führenden Fußball-Athleten im Alter von 19 bis 40 Jahren, die ihr Können unter Beweis stellten. Nun werden die Besten von ihnen im Dezember nach Abu Dhabi zurückkehren, um an den Games of the Future (Spiele der Zukunft) teilzunehmen.

Im finalen Showdown besiegte México Quetzales - Armadillos FC CM Jardim in einem hart umkämpften Spiel, das blitzschnelles digitales Gameplay und hochgradig physische Fähigkeiten miteinander verband. Nach einem 3:3-Unentschieden in der ersten Runde trafen die beiden Vereine auf dem Spielfeld mit 3:1 aufeinander, um ein unvergessliches Finale mit dem Gesamtscore von 6:4 zu beenden.

„Wir standen vom ersten Tag an unter großem Druck, und es wäre eine große Enttäuschung gewesen, wenn wir keinen Platz bekommen hätten. „Wir haben unser Bestes gegeben und wir wissen, dass wir ein Lieblingsteam der Fans sind", sagte Rodrigo Ulibarri, Spieler, México Quetzales - Armadillos FC.

Der Kampf um den dritten Platz war alles andere als Routine. Greni Smith dominierte Zero Tenacity in der digitalen Runde mit 6:2. Aber Zero Tenacity konterte heftig und erzielte vier Tore, um das Spiel noch zu drehen. Greni Smith hielt jedoch dagegen und erzielte einen weiteren Treffer, um den dramatischen Sieg und den dritten Platz mit einem Gesamtscore von 7:6 zu besiegeln.