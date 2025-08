SFC Energy Aktie tiefrot - 01.08.2025

SFC Energy ist ein führender Anbieter von Brennstoffzellenlösungen in Europa, spezialisiert auf umweltfreundliche Energielösungen für verschiedene Branchen. Mit innovativen Produkten, die sowohl Wasserstoff- als auch Methanol-Brennstoffzellen umfassen, hebt sich das Unternehmen durch Effizienz und Umweltfreundlichkeit ab. Hauptkonkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SFC Energy mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,36 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um -19,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +2,81 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,05 % geändert.

SFC Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,33 % 1 Monat -20,40 % 3 Monate -21,36 % 1 Jahr -12,22 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SFC Energy Aktie, die sich einem 4-Jahrestief nähert. Es gibt Skepsis gegenüber willkürlichen Kurszielen ohne fundamentale Analyse. Bedenken bestehen hinsichtlich der zurückgenommenen Wachstumsaussichten. Trotz aktueller Gewinne wird ein Kursanstieg erwartet, was die Aktie für Großinvestoren interessant macht. Markttrends und mögliche Korrekturen könnten den Kurs weiter beeinflussen, während Investoren Einstiegspunkte bei 16-17€ erwägen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SFC Energy eingestellt.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,07 Mio.EUR wert.

Der deutsche Aktienmarkt ist mit deutlichen Verlusten in den Monat August gestartet. Zahlreiche Unternehmen kappten im Zuge der laufenden Quartalsberichtssaison ihre Ausblicke, was am Freitag zu teils deutlichen Kursverlusten bei Einzelwerten …

Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy wird wegen der US-Zollpolitik und der schwierigen Weltwirtschaft deutlich pessimistischer. Umsatz und operativer Gewinn dürften im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht, teilte das …

Die Vorgaben aus den USA und Asien sind durch die Bank negativ. Donald Trump hat darüber hinaus mal wieder eine Überraschung parat und verschiebt die für heute geplanten Strafzölle um eine Woche. Bei den Einzelwerten geht es diesmal um Amazon, …

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.