APERTUM FOUNDATION UND JOSIP HEIT GEWINNEN WICHTIGEN PROZESS GEGEN TEXANISCHE BÖRSENAUFSICHTSBEHÖRDE

New York (ots/PRNewswire) - Die Anwaltskanzlei Quinn Emanuel gibt die Abweisung

aller Klagen bekannt



Der Entwickler digitaler Vermögenswerte, The Apertum Foundation, und sein

leitender Berater Josip Heit haben ihren Rechtsstreit gegen die

Wertpapieraufsichtsbehörde des Bundesstaates Texas gewonnen. Die

Wertpapieraufsichtsbehörde hat alle Ansprüche gegen die Stiftung und Herrn Heit

zurückgewiesen und ihre zuvor erlassene Unterlassungsverfügung aufgehoben.



Die Apertum Foundation ist der Entwickler der Apertum-Blockchain und ihres

nativen Kryptowährungstokens. Im April 2025 erließ die texanische

Wertpapieraufsichtsbehörde eine Unterlassungsverfügung, in der sie behauptete,

dass der Apertum-Token ein nicht registriertes Wertpapier sei. Im Namen der

Apertum Foundation und Herrn Heit focht Quinn Emanuel die Anordnung als

Missbrauch der Zuständigkeit der Wertpapieraufsichtsbehörde an, vor allem mit

der Begründung, dass der Apertum-Token weder nach US-Bundesrecht noch nach dem

Texas Securities Act ein Wertpapier darstellt. Weder der Token selbst noch die

DAO1-Plattform für dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) der Apertum

Foundation sind oder bieten einen Investmentvertrag im Sinne der

Wertpapiergesetze an.







Heit", sagte Avi Perry, Co-Vorsitzender der Securities Litigation Group bei

Quinn Emanuel. "Dieser Fall hätte nie vor Gericht kommen dürfen, und wir haben

hart dafür gekämpft, das richtige Ergebnis zu erzielen. Die Vorwürfe der

texanischen Wertpapieraufsichtsbehörde waren unbegründet, und wir freuen uns für

unsere Mandanten, dass die unbegründete Unterlassungsverfügung gegen sie

vollständig zurückgezogen wurde. Wir sprechen der Wertpapieraufsichtsbehörde

unsere Anerkennung dafür aus, dass sie ihren Fehler eingestanden und diesen Fall

eingestellt hat."



"Von Anfang an hat die Apertum Foundation eine konforme, sichere Plattform und

modernste Technologie angeboten", sagte Josip Heit, Senior Advisor der

Foundation. "Wir haben versprochen, uns energisch gegen die falschen

Anschuldigungen der texanischen Wertpapieraufsichtsbehörde zu verteidigen, und

nun wurden wir rehabilitiert. Diese Abweisung bestätigt, dass wir nichts

Unrechtes getan haben. Wir werden unseren Nutzern weiterhin transformative

Technologien anbieten und mit unseren Anwälten zusammenarbeiten, um alle

geltenden Gesetze in den Ländern, in denen wir tätig sind, einzuhalten. Wir

danken unseren Nutzern für ihre Unterstützung." Seite 1 von 2 Seite 2 ►





