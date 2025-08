Weltpolitische Unsicherheiten belasten deutschen Markt für Wagniskapital

Frankfurt am Main (ots) -



- Venture-Capital-Geschäftsklimaampel springt mit minus 18,8 Punkten wieder auf

rot

- Schnelle Erholung der Geschäftslage nicht in Sicht

- Entwicklung der Investitionstätigkeit bleibt positiv



Die weltpolitischen Verstimmungen haben für einen unerwarteten und deutlichen

Stimmungsknick bei Investoren am deutschen Markt für Wagniskapital (Venture

Capital, VC) gesorgt. Im zweiten Quartal 2025 verlor der Indikator für das

VC-Geschäftsklima 17 Zähler. Damit sank der Geschäftsklimaindikator deutlich auf

minus 18,8 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen Durchschnitt markiert.





Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage und die Geschäftserwartungen für die

kommenden sechs Monate verschlechterten sich signifikant. Der geringe Abstand

zwischen den beiden Indikatoren deutet darauf hin: Eine schnelle Erholung der

Geschäftslage ist nicht in Sicht. Das ergab das von KfW Research, dem

Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) und dem Deutsche Börse Venture Network

quartalsweise erstellte Barometer zur Stimmung von Venture-Capital-Investoren in

Deutschland.



"Die weltpolitischen Ereignisse haben eine hohe Unsicherheit mit sich gebracht",

sagte Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Sie sind maßgeblich dafür

verantwortlich, dass das Geschäftsklima zum Sommerbeginn deutlich einknickte."



Das Fundraising-Klima brach im ersten Halbjahr 2025 deutlich ein. Zuvor hatte es

sich weitgehend erholt und Ende 2024 erstmals wieder einen positiven

Indikatorwert erreicht. Demnach wurde es für Investoren schwerer, neues Kapital

einzusammeln.



Eine ähnliche Entwicklung ist beim Exit-Klima zu beobachten: Dieses

verschlechterte sich im zweiten Quartal 2025 ebenfalls stark und sackte um 21,7

Zähler ab. Das Vertrauen der Wagniskapitalgeber in die Möglichkeit, ihre

Beteiligungen profitabel wieder abzugeben, ist damit gesunken.



Für einen Lichtblick sorgt die Investorentätigkeit auf dem deutschen VC-Markt:

Sie zeigte sich im zweiten Quartal 2025 robust. Das Volumen der Deals bleibt

stabil, wobei das Dealvolumen insgesamt steigt. Obwohl sich bei den anderen

Indikatoren die Erwartungen massiv eintrübten, bleibt der Blick auf die

Investorentätigkeit überdurchschnittlich optimistisch.



"Anders als es die Stimmungsentwicklung suggeriert, entwickelte sich die

Investitionstätigkeit tatsächlich positiv. Attraktive Investitionsgelegenheiten

scheinen nach wie vor gegeben, werden von vielen Investoren angesichts der hohen

Unsicherheit aber als zu teuer wahrgenommen", sagte Schumacher. "Was wir jetzt

benötigen, sowohl national wie international, ist eine verlässliche

Wirtschaftspolitik. Sie würde die Lage beruhigen und das Vertrauen der

Kapitalmärkte zurückgewinnen."



Ulrike Hinrichs, BVK-Vorstandssprecherin, kommentiert:

"Venture-Capital-Investoren scheinen sensibilisiert zu sein für die

weltpolitischen Unsicherheiten und die VC-spezifischen Probleme im Kapitalmarkt.

Es bleibt jedoch die begründete Hoffnung, dass die Stimmung bis zum Jahresende

wieder in Richtung Erholung umschwenkt. Das Interesse internationaler Anleger an

Europa nimmt zu, wodurch zusätzliches Kapital hierher gelenkt wird."



Hinweis: Die KfW berechnet das German-Venture-Capital-Barometer vierteljährlich

zusammen mit dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) und dem Deutsche Börse

Venture Network (DBVN) exklusiv für das Handelsblatt. Ausführliche Analysen mit

Datentabellen und Grafiken zur Entwicklung des Geschäftsklimas im

Venture-Capital- und Private-Equity-Segment sind unter http://www.kfw.de/gpeb

abrufbar.



