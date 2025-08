BERENBERG stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Im Gegensatz zu seinen früheren Wacker-Studien habe er nicht den Eindruck, dass nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen weitere erhebliche Kürzungen seiner Gewinnschätzungen (EPS) erforderlich seien, schrieb Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rein auf Basis der Nachrichtenlage seien die Aussichten für die Aktie in den nächsten zwei Monaten nicht unattraktiv./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2025 / 17:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 64,25EUR auf Tradegate (01. August 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A