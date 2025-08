Dr. Sonja Rauner wird neue CIO und COO der Helaba (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Dr. Sonja Rauner (49), die am 11. November 2024 vom

Verwaltungsrat der Helaba zur Nachfolgerin von Christian Rhino bestellt wurde,

tritt zum 1. August 2025 ihr Amt als Generalbevollmächtigte der Helaba an. Sie

übernimmt die Aufgaben als Chief Information Officer (CIO) und Chief Operating

Officer (COO). Nach Zustimmung der europäischen Bankenaufsicht wird sie in den

Vorstand aufrücken. Dr. Sonja Rauner verantwortet die Bereiche

Informationstechnologie, Operations, Organisation sowie das CIO/COO Office.



