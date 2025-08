"NN jetzt auf dem Niveau von 2021? Erscheint mir übertrieben. Ich habe gekauft!"

Die Diskussion zu Novo Nordisk, dem Hersteller der Abnehmspritzen „Wegovy“ und "Ozempic", war in der letzten Juliwoche die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Wegovy ist das europäische Pendant zum amerikanischen "Mounjaro" von Eli Lilly. Es sorgte nach seiner Zulassung für einen regelrechten Hype und katapultierte Novo Nordisk in der Pharmaindustrie ganz nach vorne. Dies spiegelte sich auch im Kurserlauf wider, der für Novo Nordisk bis zum letzten Sommer nur eine Richtung kannte: Steil nach oben. Seit dem Höchststand im Juni 2024 von über 130 Euro fällt die Aktie aber kontinuierlich und in dieser Woche führte eine Umsatzwarnung von Novo Nordisk (wallstreetONLINE berichtete) zu einem regelrechten Crash der Aktie.

Am Dienstag, dem 29.07. gab Novo Nordisk eine Absenkung der Prognose für das Umsatzwachstum 2025 von 13 bis 21% auf nur noch 8 bis 14% bekannt und darüber hinaus wurde der Wechsel des Führungspersonals angekündigt. Dazu kam, dass nur zwei Tage darauf US Präsident Trump ankündigte, die Preise für Pharmaprodukte in den USA deutlich senken zu wollen. Der Kurs der Aktie fiel daraufhin um fast 30% (Stand 01.08.2025, 12:00 Uhr) und die wO Community diskutierte nun über die Verhältnismäßigkeit des Kursabschlags und die Zukunft von Novo Nordisk.

Hier einige Stimmen zur Lage bei Novo Nordisk nach dem Kursrutsch vom Dienstag, dem 29. Juli:

Sal-Paradise: "Mal schauen was die Amis aus dieser Meldung machen, aber wir können davon ausgehen, dass die auch in Scharen aus der Aktie flüchten und erst einmal die Wunden lecken. Ob die Bullen den Titel nochmals in die Unterstützung wuchten können, würde ich als sehr vage beschreiben. So eine rote Kerze sieht man nicht jeden Tag. Blöd ist, wenn man den Titel im Depot hat ;-)

PS: Immerhin kann man heute sehen, weshalb man niemals in einer Einzelaktie überinvestiert sein sollte. Also immer schön diversifizieren, damit das Depot so ein Desaster überlebt!"

Profitjaegerx7x: "Also Novo wird nach der Gewinnwarnung und auf Basis der neuen Guidance jetzt mit einem 16er KGV gehandelt, klar die Guidance ist nicht schön, v.a. Das zweite Halbjahr wird entsprechend unschön aussehen. Aber damit ist ja längst kein Wachstum mehr eingeplant. Ich habe jetzt mal reingegriffen, wollte ja ursprünglich bei 53,5 Euro verdoppeln. Jetzt sind es halt 45,9 Euro geworden."

Kingder: "Bekloppt so was habe ich auch schon lange nicht gesehen, 25% Minus wegen ca. 5% Prognosen Rückgang, die "Bude" ist nach wie vor hoch profitabel, was für ein Schmierentheater."

KopfundBeine: "Habe bei 46€ auch nochmal ordentlich im vierstelligen Bereich nachgelegt. Denke der Markt hat hier Panik bekommen und etwas überreagiert. Mal schauen wo wir heute Abend stehen.."

Vegi: "Bin auch gerade eingestiegen (bei 48 Euro). Gleich volle Summe . Denke der Markt reagiert zu verrückt ."

Heinzer99: "Hab meine Position verdoppelt, leider zu knapp 48 Euro und nicht zu 44,xx wie einige User hier. Sind nun 1000 Stück mit EK bei rund 56 Euro. Mal sschauen wohin die Reise so geht, denke aber beim aktuellen Kurs kann man nicht mehr viel falsch machen."

Trendfighter: "Also ich habe mit der Prognosesenkung gerechnet, KGV 13 bei 25% Wachstum gibt es nicht! Wenn Novo nun 15% pro Jahr wächst wäre ein KGV von 20 locker angemessen. Die Börse übertreibt maßlos!"

Mediacool: "Ich habe das aktuelle Desaster zum Wiedereinstieg genutzt und hoffe jetzt dabei zu bleiben können. Ich halte den Salamicrash für sehe kontraproduktiv und es dürfte länger hier wieder Vertrauen aufzubauen. Auf alle Fälle haben hier die meisten Finfluencer einen schlechten Job gemacht, aber es dürfte zukünftig auch schwieriger werden die richtigen Pferdchen zu benennen."

Promethium: "Nach dem überzogenen Anstieg (Von 1989 unter 1 DKK auf über 1.000 DKK im Jahr 2024 ) korrigiert Novo Nordisk heute wieder etwas stärker weiter. Die Aktie hat viele Investoren richtig reich gemacht, einen Vertausendfacher sieht man nicht alle Tage. Jetzt ist natürlich die spannende Frage wie weit korrigiert der Titel noch? Wirklich starke Unterstützung sehe ich bei 200 DKK, aber soweit dürfte es in einen Zug nicht fallen. Setze den Wert erstmal auf die WL."

Mediacool: "Der Kurs ist bereits seit langem unter Stress. Dies war nach abschließender Explosion jetzt das Finale. An signifikant tiefere Kurse glaube ich nun nicht mehr."

SchubiOL: "Das kann gut sein, dass wir im August noch mal Richtung € 42 abtauchen. Viel wird davon abhängen, wie sich der neue CEO am 6. August präsentiert."

Rainolaus: "Novo Nordisk liegt jetzt auf dem Niveau von 2021 nach dem ganzen Hype? Erscheint mir etwas übertrieben. Ich habe gekauft. Es bleibt ja auch noch die Chance, dass die Nachahmer Präparate verdammt werden zumal die Qualität ja scheinbar auch fragwürdig ist. Und die Krankheit (leider Gottes) weltweit auf dem Vormarsch ist. Neue CEOs präsentieren ausserdem oft gerne schlechte Zahlen des alten Managements, damit sie bei Verbesserung besser da stehen, weil die Messlatte niedrig ist.

Diese Annahme hat man auch bei Puma, aber hier sehe ich ein viel besseres Geschäftsmodell."

darauf Sal-Paradise: "Ja, in etwa, was jetzt nicht nur dir ein wenig übertrieben vorkommt, aber ich würde niemals ausschließen, dass wir tatsächlich nochmals diese avisierte Zone erreichen. Da gab`s jetzt schon einige andere davor, wo auch viele überzeugt waren hier wäre der Boden, was sich aber immer wieder als Irrtum herausstellte. Trost für alle Investieren sollte sein, dass der adressierbare Markt für NN auch weiterhin wächst und sie sich ein gutes Stück von diesem Kuchen abschneiden können, vorausgesetzt der neue CEO ist wach genug, um solche Meldungen wie heute in Zukunft vermeiden zu können."

SchubiOL: "Ein Nullwachstum im 2 Halbjahr...Das kommt mir schon sehr merkwürdig vor. Bestätigt mich in meinem Verdacht: vor Amtsantritt des neuen CEO nach dem 6. August werden die Prognosen bewusst so nach unten geprügelt, will schon fast sagen "manipuliert", dass in jedem Fall "sichergestellt" wird, daß der Neue, selbst bei widrigen Verhältnissen, die Erwartungen übertreffen kann und dann entsprechend als derjenige, der die Wende eingeleitet hat, gefeiert wird.

Die Mehrheitseigner wollen ja auch den "Nachweis" erbringen, dass sie beim Wechsel des CEO die richtige Entscheidung getroffen haben!"

darauf JohnnyJetset: "...ist mir Recht, wenn es so ist! Mit eher überambitionierten Prognosen hat Novo zuletzt schlechte Erfahrungen gemacht und den Markt verprellt. Ich denke hier an die zu hochgegriffenen Ankündigen für das Potential von CagriSema, woraufhin die Aktie nach Verkündung der Redefine Studienergebnisse im Dezember heftig crashte. Dann lieber tiefstapeln und den Markt positiv überraschen. Bei all den Endzeit-Postings hier: Man sollte nicht vergessen welche Substanz das Unternehmen hat. Ich habe den Kurssturz heute genutzt und meine Position deutlich ausgebaut. Und ich plane sie lange, lange, lange zu halten."

Rainlolaus: "Leider ist bisher niemand auf die auslaufenden Patente in wichtigen Märkten eingegangen. Allen voran hat man wegen einer Gebühr von 250CAD in Kanada die Patente nicht rechtzeitig verlängert und ca. 2 Mrd Umsatz dort deswegen verloren. Generika Hersteller dürfen deshalb von dort ab 2026 in die USA importieren.

Ich habe gestern noch deswegen meine Position wieder +/- Null verkauft, da ich davon ausgehe, dass die wegbrechenden Umsätze ab 2026 noch mehr Fahrt aufnehmen werden."

El_Matador: "Die reduzierte Wachstumsrate von 8-14% in diesem Jahr ist im ganzen Pharma Peervergleich immer noch hoch, allerdings nicht gegenueber Eli Lilly und Anleger hatten sich bei Novo Nordisk an die hohen Wachtumsraten gewöhnt. Dass in den USA Copycats verkauft werden durften und jetzt trotz des Einschreitens der FDA laut Novo Nordisk immer noch verkauft werden, zeigt dass der IP Schutz in diesem Pharmasegment nicht so hoch ist wie beispielsweise bei Onkologie und das wird aus den Abnehmpillenherstellern ausgepreist.

Sollte Novo Nordisk vom neuen Wachstumkorridor nur 8% erreichen, ist der Abstand der Wachstumsrate zu den meisten anderen Pharmakonzernen nicht mehr gross und falls mittelfristig nicht mehr als etwa 5% erreicht werden sollten, ist Novo Nordisk wieder ein 'normales' Pharmaunternehmen. Was dann höchstens bleibt ist die enorme Profitabilität. Wachstum ist vergänglich. Dann kann man besser die diversifizierten Konzerne wie Roche, Novartis, u.a. kaufen."

Rainloaus: "Es bleibt die Hoffnung, dass der neue CEO maximal negativ das 2.HJ ansetzt und das Ergebnis am Ende doch besser wird mit Fortsetzung in 2026."

Parade: "Hallo zusammen, das ein Wert wie Novo Norsk innerhalb 1 Jahres um rund 60 % fällt ist grotesk weil absolut ungewöhnlich. Da müssen aussergewohnliche Vorkommnisse und grosse Fehler zusammengekommen sein. Hinzu kommt aber, dass die Gesellschaft ja immer noch unüblich grosse Zuwächse verkündet und reichlich Gewinn macht. Zwar weniger als bisher, dafür ist der Kurs der Aktie ja auch inzwischen auf einem ganz anderen Niveau. Ich schaue verwundert auf die Kursentwicklung.

Insofern kann ich tatsächlich die ganze Panik nicht verstehen. Ich trade gerne, und deshalb habe ich am Donnerstag oder Freitag meine zu 50 E erstandenen Aktien zu 61 E verkauft, ging ins Krankenhaus zur Behandlung, kam am Dienstag wieder raus und sah die Kursbescherung. Ich habe ohne zu zögern sofort wieder gekauft zu über 20 % niedriger und fühle mich wohl. Wo soll der Kurs denn noch hingehen? Wir haben gute Produkte in einem stark wachsenden Markt mit sehr guten Margen. Auch bei sinkenden Marktanteilen wird der Umsatz steigen. Der schlechte Vorstand ist ausgewechselt und der Neue will natürlich erst einmal seine Position ausbaufähig machen mit sparsamem Ausblick, denn so läuft er weniger Gefahr, sich zu blamieren. Der Kurs ist bereits fast einmalig ausgebombt.

Ich vertraue darauf, dass sich die Gesellschaft, nicht so grandios wie bisher, aber doch akzeptabel weiterentwickelt. Und damit wird sich auch der Aktienkurs wieder erholen, nicht so wie früher, muss ja aber auch nicht."

Foret: "VOR dem Wegovy Hype krepelte die Novo Nordisk Aktie 10 Jahre lang zwischen 22 und 28 Euro , ohne diesen Sondereffekt gehört sie da auch hin . Schaut auf Pfizer im Viagra und später im Corona Hype . Das sind Einmalgewinne über einen gewissen Zeitraum , sehr typisch für ( auch ) forschende Pharmaunternehmen . Wenn die wegfallen ( siehe Biontech ) , dann ist schnell wieder Ebbe in der Kasse und natürlich auch für die Aktionäre ! Nimmt man mit Glück und früher Information an einer solchen Entwicklung teil, sollte man nicht den letzten Euro mitnehmen wollen . An rechtzeitigen Gewinnmitnahmen ist noch nie jemand pleite gegangen."

Mick_Munich: "Morgen kommt der fette Rebound und wir werden reich 😍😍😍"

darauf datteljongleur: "Alles klar, danke für die Info!! Bin all in"

Friseuse: "Der zentrale Punkt bleibt die Nichtwachstumsprognose für das Restjahr. Das Dauerwachstumsaxiom von allerlei Aktienfreunden hier ist vom Unternehmen selbst angegriffen, der Kursniedergang entheimlicht sich mehr und mehr. Die Karten liegen nicht wirklich auf dem Tisch, langsam sollte Novo Nordisk aus der Hüfte kommen und diese Nebelphase beenden.

Was sich sonst so veröffentlicht ist übersättigt positiv, das werden Menschen glauben mit Sprüchen von kommender Dividendenexplosion, Wachstum einfach so weiter, vorsätzlichem Nichtverständnis der Unternehmensprognose, Ausblendung der längst klaren Belastung durch die Währungsseite. Heute verirrt verkauft morgen.

Da fehlt eine nachhaltig gestellte Basis durch das Unternehmen selbst, wenn sich das Jahr wirklich in der zweiten Hälfte von den brauchbaren Zahlen im ersten Halbjahr trennt ist die Marktkapitalisierung weiter zu hoch. Der Investment Case hat Lochfraß

Novo Nordisk hat 18% Umsatzwachstum und 29% EBIT auf CER-Basis in den ersten sechs Monaten realisiert, da wird es für das ganze Jahr mit 8-14% und 10-16% in HJ2 finster und traurig. Da bleibt nichts an Wachstum in Umsatz und Gewinn, davon zieht sich dann die Währungsbreitseite mit 4-7% noch ab.

Ein Nichtwachstumsunternehmen in der EPS-Klasse von 20 DKK ist aktuell nicht unterbewertet. Das braucht Zeit und Klarheit, im weiteren Jahresverlauf eine Bodenbildung und dann mögen neue 7 gute Jahre für Aktionäre kommen."

Straßenkoeter: "Abgesang auf die Pharma Industrie:

https://x.com/Nas_tech_AI/status/1949748198421201111?s=19

Auch Novo verlangt für die Abnehmsptitze von den Amerikanern ein Vielfaches. Ihr Problem 60% Umsatz in den USA. Trump entfacht einen Krieg mit der Pharmaindustrie. Geht auch nicht anders. Er kürzt massiv Sozialleistungen. Jetzt muss er die Pharma Industrie kastrieren. Denke die komplette Pharma Industrie rauscht in den Keller."

darauf Aktienkunta: Die Gefahr sehe ich auch, meiner Meinung nach ist da quer Beet noch kein Boden in Sicht, ich bin aus dem Sektor komplett raus...erstmal zumindest, bis die politische Unsicherheit raus ist...wer weiß, viell bekomme ich ja bald eine Pfizer für 15, eine Brisol oder Novo Nordisk für 30$...dann überdenke ich neu...😎

Wobei ich es grundsätzlich richtig finde, dass denen bei der Preisgestaltung mal Grenzen aufzeigt...

darauf Markus1973HH: "Auch wenn das jetzt für NN schlecht ist, finde ich trotzdem, dass Trump vollkommen Recht hat mit seiner Kritik an den extrem hohen Medikamentenpreisen in den USA.

Wegovy ist doch das beste Beispiel dafür, das dort über eintausend Dollar im Monat kostet, wenn es die dortige Krankenversicherung übernimmst, während es z.B. in Deutschland nur rund 300,-€ kostet.

Und mit Sicherheit zahlt NN auch bei uns dabei nicht drauf. Ich war schon in Deutschland immer für die Verpflichtung der Apotheken, günstigere Re-Importe zu beschaffen, wenn dadurch Kosten im Gesundheitssystem gespart werden können. Leider wird das inzwischen kaum noch gemacht, notwendig fände ich es aber.

Warum sollten die Bürger und Krankenkassen der USA für ein und das selbe Produkt dort ein Vielfaches von den Preisen der Nachbarländer bezahlen?!

Selbstverständlich wird das aber alle Pharmakonzerne treffen, auch Eli Lilly, den größten Konkurrenten.

Ich bleibe aber bei meiner bisherigen Einschätzung, dass NN jetzt unterbewertet ist, denn jetzt haben wir ein Kursniveau, wie vor der Markteinführung der Fett-weg-Spritze. Wertlos dürfte dieser Firmenteil aber wohl kaum sein.

Und NN hat dieses Medikament bereits fertig entwickelt, weshalb jetzt als Kosten nur noch die reinen Produktionskosten anfallen und sicherlich hat NN auch auf dem deutschen Markt bisher nicht dazubezahlt beim Verkauf ihrer Abnehmspritzen, obwohl der Preis dafür hier nur ein Bruchteil derer in den USA beträgt.

Ich sehe ganz klar fallende Margen bei einer ganz erheblichen Marktausweitung, wenn diese Produkte endlich günstiger werden, die dann den Margenrückgang überkompensierren sollten.

Wäre diese Spritze günstig genug, wäre wahrscheinlich ein Viertel der Bevölkerung der Industrieländer dafür die Zielgruppe."

Autor: Hardy Schilling, Head of Community