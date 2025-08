Deutschen Anleihen geben vor US-Arbeitsmarktdaten etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,08 Prozent auf 129,46 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,71 Prozent.

Am Markt für deutsche Staatsanleihen warten die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der am Nachmittag auf dem Programm steht. Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins in dieser Woche erneut unverändert belassen hat, lieferte die Notenbank keine klaren Signale für eine Änderung auf der nächsten Zinssitzung im September. Die künftigen geldpolitischen Entscheidungen werden damit weiter von der konjunkturellen Entwicklung abhängen, machten die US-Notenbanker deutlich.

"Heute liegt der Fokus ganz klar auf dem US-Arbeitsmarktbericht", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Im Vorfeld der Daten sollten sich kaum belastbare Trends am Markt für Anleihen ausbilden.

Vor diesem Hintergrund konnten Konjunkturdaten aus der Eurozone dem Anleihemarkt keine neue Richtung geben. Im Juli hatte sich die Inflationsrate im gemeinsamen Währungsraum stabil bei 2,0 Prozent gehalten. Für Belastung bei den Festverzinslichen sorgten noch Stimmungsdaten aus den Industrieunternehmen der Eurozone. Diese hatte sich im Juli wie erwartet aufgehellt./jkr/jsl/mis