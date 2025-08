VinFast setzt auf Aftersales inmitten der sich wandelnden E-Mobilität in Europa

Der Sektor der Elektrofahrzeuge, einst vor allem durch technologische Durchbrüche und elegante Designs getrieben, steht gegenwärtig vor einer komplexeren Phase. Dieses neue Kapitel legt den Schwerpunkt auf eine leistungsstarke Ladeinfrastruktur, Kundenvertrauen und eine intuitive Benutzererfahrung. In diesem vielschichtigen Terrain positioniert sich VinFast, der am Nasdaq notierte vietnamesische Elektrofahrzeughersteller, strategisch.

PARIS, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- In einem sich rasant entwickelnden Markt für Elektrofahrzeuge verfolgt der vietnamesische Autohersteller eine gezielte Strategie: der oftmals vernachlässigte Bereich des Kundendienstes hat bei VinFast Priorität. Damit soll dauerhaftes Vertrauen bei den europäischen Verbrauchern aufgebaut werden.

Der Mensch steht im Mittelpunkt bei europäischer Marktstrategie

In Europa, wo die Verbreitung von E-Fahrzeugen stetig zunimmt, aber immer noch psychologische und infrastrukturelle Hürden zu überwinden sind, verfolgt VinFast einen langfristigen, menschenzentrierten Ansatz. Anstatt nur auf Verkaufszahlen zu setzen oder mit Spezifikationen zu werben, investiert das Unternehmen in etwas, das weitaus schwieriger zu gewinnen ist: tiefes Kundenvertrauen.

Der VF 8 verfügt über eine bemerkenswerte Rundum-Garantie über zehn Jahre (oder über 200.000 Kilometer). Zusätzlich dazu hat das Batteriepack eine beeindruckende zehnjährige Garantie, ohne Kilometerbegrenzung bei normaler Nutzung.

Der VF 6 ist durch eine klassenführende Sieben-Jahres-Garantie mit einer Reichweite von 160.000 Kilometern geschützt. Die Batterie ist acht Jahre lang und ohne Kilometerbegrenzung abgedeckt. Dieser umfassende Schutz ist sorgfältig konzipiert, um bis zu einem Jahrzehnt wirklich sorgenfreies Fahren zu ermöglichen. Er geht direkt auf eines der Hauptanliegen potenzieller Elektrofahrzeugkäufer ein: die langfristige Zuverlässigkeit und etwaige Austauschkosten der Batterie.

Das attraktive Angebot bei Aftersales von VinFast ist zudem ein klarer Beweis für das tiefe Vertrauen des Unternehmens in die Qualität und Haltbarkeit seiner Produkte.

VinFast ist sich bewusst, dass Elektrofahrzeuge kein Nischenmarkt mehr sind. Sie machen mittlerweile 16 Prozent der Neuwagenverkäufe in Europa aus – ein deutlicher Anstieg gegenüber weniger als 1 Prozent im Jahr 2019. Selbst nach dem Wegfall der Kaufsubventionen in einigen Märkten, wie beispielsweise in Deutschland Ende 2023, blieben die Verkäufe stabil.