Chinas Chip-Rakete: InnoScience-Aktie geht nach Nvidia-Deal durch die Decke

Nvidia aktualisierte am Donnerstag seine Liste der Siliziumpartner und nahm neben InnoScience auch Analog Devices, ON Semiconductor und Renesas Electronics auf, um den steigenden Strombedarf der KI-Infrastruktur zu decken. InnoScience ist das einzige chinesische Unternehmen in dieser exklusiven Lieferkette – ein Prestigeerfolg für den Konzern, der sich auf energieeffiziente Halbleiter spezialisiert hat.

Die Aktien des chinesischen Chipherstellers InnoScience Suzhou Technology sprangen am Freitag in Hongkong zeitweise um bis zu 64 Prozent, nachdem Nvidia das Unternehmen als Lieferant für seine neue 800-Volt-HVDC-Architektur benannt hatte. Den Handel beendete die Aktie schließlich um 31 Prozent höher.

Die Aufnahme in die Nvidia-Liste verschafft InnoScience nicht nur einen massiven Reputationsschub, sondern signalisiert auch, dass der Konzern eine Schlüsselrolle im globalen KI-Boom spielen könnte. Der Börsenwert des Unternehmens legte durch den Kurssprung erheblich zu, während Analysten auf das Potenzial hinwiesen, dass InnoScience künftig stärker in internationale Lieferketten eingebunden wird.

Nvidia selbst sieht sich weiter mit geopolitischem Druck konfrontiert. Die chinesische Cyberspace Administration (CAC) hatte das US-Unternehmen am Donnerstag vorgeladen, um mögliche Sicherheitsrisiken bei seinen H20-Chips zu klären. In einem Statement betonte ein Nvidia-Sprecher: "Cybersicherheit ist für uns von entscheidender Bedeutung. Nvidia hat keine 'Hintertüren' in seinen Chips, die jemandem einen Fernzugriff oder eine Fernsteuerung ermöglichen würden."

Die chinesische Behörde verwies jedoch auf Berichte über angebliche Schwachstellen und forderte Nvidia auf, detaillierte Unterlagen zu möglichen "Tracking- und Fernabschaltungsfunktionen" vorzulegen. Auch in den USA wächst der politische Druck. Mit dem vorgeschlagenen "U.S. Chip Security Act" wollen Abgeordnete Halbleiterhersteller verpflichten, Sicherheitsmechanismen und Standortüberprüfungen in ihre Chips zu integrieren.

Für Nvidia-CEO Jensen Huang bedeutet die Situation ein Balanceakt zwischen Washingtons strenger Exportpolitik und der enormen Nachfrage in China. Erst im Mai hatte Nvidia H20-Bestände im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar abgeschrieben und erklärt, ohne Exportbeschränkungen wären die Umsätze um 2,5 Milliarden US-Dollar höher ausgefallen. Medienberichten zufolge hat Nvidia zuletzt 300.000 H20-Chipsätze beim Auftragsfertiger TSMC bestellt, um den chinesischen Markt zu bedienen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion