Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.08.2025 bis 08.08.2025

Dienstag, 05.08.2025



- (Nr. 285) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Mai 2025

- (Nr. 286) Flächenindikator: Siedlungs- und Verkehrsflächen, Jahre 2020 - 2023

- (Nr. 32) Zahl der Woche zum Internationalen Tag der Jugend am 12.8.2025:

Anteil junger Menschen in Deutschland und der EU, Jahr 2024





Mittwoch, 06.08.2025



- (Nr. 287) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juni 2025



Donnerstag, 07.08.2025



- (Nr. 288) Außenhandel, Juni 2025

- (Nr. 289) Produktionsindex, Juni 2025

- (Nr. 290) Fleischproduktion, 1. Halbjahr 2025



Freitag, 08.08.2025



- (Nr. 291) Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2024

- (Nr. 292) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Juli 2025

- (Nr. 293) Krankheitskostenrechnung, Jahr 2023



