30 Prozent Kurspotenzial Prognose angehoben: Dieser Branchenriese greift Rheinmetall an BAE Systems legt ein solides Quartalsergenis vor und hebt die Prognosen für 2025 an. Die Briten investieren massiv in Munition und setzt damit auch DAX-Wunderkind Rheinmetall unter Druck.