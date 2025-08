Wer jetzt nicht investiert, hat die Börse NIE geliebt?

Der S&P 500 verzeichnete eine massive Aufholjagd bei Technologiewerten. Besonders Microsoft und Nvidia erreichten neue Allzeithochs und markierten damit eine Phase, in der Marktkapitalisierung und Marktmacht kaum noch Grenzen zu kennen scheinen. "Die Unternehmen konnten sich neu ausrichten und die Anleger schauen endlich wieder auf die Fundamentaldaten", so Mark Baribeau, Head of Global Equity bei Jennison Associates.

KI und Cloud treiben den Wandel