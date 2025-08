RBC hebt Ziel für Amazon auf 240 Dollar - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Amazon von 230 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Brad Erickson attestierte dem Online-Händler in einer am Freitag vorliegenden Studie ein "gemischtes Zahlenwerk" und einen schwierigen Verlauf der darauffolgenden Telefonkonferenz. Positiv sei, dass das Einzelhandelsgeschäft auf Hochtouren laufe. Auf der anderen Seite stehe die Websparte AWS. Anders als bei Wettbewerbern habe sich deren Wachstum nicht wirklich beschleunigt./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 02:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 02:17 / EDT