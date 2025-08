Um Schadensbegrenzung bemüht

Amazons Cloudgeschäft ist nicht so stark gewachsen wie gedacht, die ungebrochene Kauflaune der Verbraucher verschaffte dem Konzern dagegen ein Ergebnis über den Erwartungen. Auf dieser Basis legte der weltgrößte Onlinehändler einen überraschend optimistischen Ausblick für das laufende Vierteljahr vor. Der Konzern stellte Umsätze von 174 bis 179,5 Mrd. US-Dollar und einen operativen Gewinn von 15,5 bis 20,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Es half aber alles nichts, nachbörslich rutschte der Wert um rund 7,7 Prozent bzw. auf 215,85 US-Dollar ab und hat damit recht verspätet einen bärischen Keil erfolgreich auf der Unterseite aufgelöst.

Amazon ist nach dem Kursrutsch direkt auf eine erste wichtige Horizontalunterstützung der letzten Monate um 216,31 US-Dollar abgerutscht und könnte an dieser Stelle eine kurzzeitige Stabilisierung erfahren. Im Prinzip wären von hier aus kurzfristige Gewinne an 219,70 sowie darüber an 222,38 US-Dollar im Rahmen eines Dead-Cat-Bounce denkbar, im Anschluss allerdings könnte der Wert weiter in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts um 205,68 US-Dollar durchgereicht werden. Spätestens ab 200,00 US-Dollar sollten Käufer wieder für eine sichtliche Erholungsbewegung sorgen, zumal dort ein seit 2021 verlaufender Aufwärtstrend verläuft. Ob nun in Short- oder Long-Positionen investiert wird, hängt vom persönlichen Risikoprofil ab.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Für das Amazon-Papier wird ein weiterer Abstieg mindestens auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 205,68 US-Dollar favorisiert, wo erste spekulative Long-Positionen in Erwägung gezogen werden könnten. Als Zugvehikel würde sich dann beispielsweise das mit einem Knock-Out von 197,15 US-Dollar ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK8FX3 anbieten. Schließlich dürfte der seit 2021 anhaltende Aufwärtstrend nicht einfach so gebrochen werden, sondern tendenziell für eine Stabilisierung sorgen. Weitere Kursabschläge geben die aktuellen Fundamentaldaten nicht her.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK8FX3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,70 - 1,72 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 197,153 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 197,153 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 234,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,51 Kurschance: Börse Frankfurt

