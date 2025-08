Diese Rechenzentrums-Aktie könnte der nächste Highflyer werden!

Während sich Anleger weiterhin auf die bekannten Giganten des KI-Zeitalters stürzen, hat die Bank of America nun einen neuen potenziellen Gewinner identifiziert: Generac, ein bisher vor allem für Notstromaggregate bekannter Hersteller, steht laut Analystenbericht vor einem massiven Wachstumsschub im KI-getriebenen Rechenzentrumsmarkt.

In einer Mitteilung spricht Analystin Dimple Gosai von einer der bedeutendsten Chancen in der Unternehmensgeschichte. "Der Einstieg in den Rechenzentrumsmarkt markiert für Generac eine mehrjährige Wachstumsexplosion", so Gosai. Die Bank hebt ihr Kursziel für die Aktie von zuletzt 181 US-Dollar auf 221 US-Dollar an – ein Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent.