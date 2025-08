BPI gründet Arbeitsgemeinschaft "Radiopharmaka" (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)

gründete diese Woche die neue Facharbeitsgruppe Radiopharmaka. Damit erhalten

Hersteller von Radiopharmaka ein spezialisiertes Forum innerhalb des Verbandes.

"Radiopharmaka stehen für eine der dynamischsten Entwicklungen in der Onkologie.

Gleichzeitig zeigt sich, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen in diesem

innovativen Bereich weiterentwickelt werden können", sagt Dr. Kai Joachimsen,

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V.

(BPI). "Mit der Gründung der AG Radiopharmaka bündeln wir die Expertise von

Unternehmen aus diesem hochspezialisierten Bereich unter dem Dach des BPI und

bringen diese Perspektive in den fachlichen und politischen Dialog ein, um

konstruktiv zur Weiterentwicklung des regulatorischen Umfelds beizutragen."



Dialog für Innovationen





