Air Liquide überrascht mit Gewinnplus – ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Zuletzt berichtete das französische Unternehmen über seine Zahlen zum ersten Halbjahr 2025.

Air Liquide ist weiter auf Wachstumskurs

In diesem Zeitraum stieg der Umsatz um 2,6 Prozent auf 13.722 Millionen Euro, während der operative und der Nettogewinn mit 5,2 Prozent beziehungsweise 7,2 Prozent noch stärker wuchsen.

Damit lag Air Liquide beim Gewinn 2,57 Prozent über den Erwartungen, verfehlte jedoch leicht die Umsatzerwartungen um 0,17 Prozent.

Regional wuchs das Geschäft im Hauptsegment Gas & Services in Europa, dem mittleren Osten und Afrika mit 7,9 Prozent am stärksten, gefolgt von Amerika mit 2,2 Prozent, während Asien-Pazifik mit einer Umsatzstagnation das Schlusslicht bildete.

Das Unternehmen bekräftigt sein Ziel, die operative Marge bis Ende 2026 um 200 Basispunkte zu erhöhen, und erwartet weiterhin steigende Erträge.

CEO-Einschätzung

Dazu CEO François Jackow: „Air Liquide bleibt Quartal für Quartal auf Kurs und erzielt weiterhin eine sehr solide finanzielle Leistung. Wir verzeichneten einen Umsatzzuwachs, was einmal mehr die Stärke unseres Geschäftsmodells unter Beweis stellt – eine Quelle für Wachstum und Widerstandsfähigkeit. Unsere operative Marge verbessert sich weiter – im Einklang mit unserem Ziel, sie innerhalb von zwei Jahren um 200 Basispunkte zu steigern. Darüber hinaus hat unser Investitionsauftragsbestand einen neuen Rekordwert erreicht. In einem weiterhin unsicheren Marktumfeld setzt der Konzern mehr denn je auf vielfältige Wachstumstreiber, insbesondere in den Bereichen Elektronik und Energiewende.“

Neue Projekte

Aktuell investiert Air Liquide gezielt in die Industrie, die Dekarbonisierung und in die Halbleitertechnologie: In Louisiana (USA) fließen 200 Millionen US-Dollar in den Ausbau des Pipeline-Netzes und in die Modernisierung einer Anlage für Dow. In Japan stärkt das Unternehmen seine Präsenz mit einer neuen Luftzerlegungsanlage für Mitsubishi Materials. In den Niederlanden wurden zwei Großprojekte für grünen Wasserstoff gestartet, darunter ein 200-MW-Elektrolyseur (ELYgator) und ein 250-MW-Projekt mit TotalEnergies.

Im Elektronikbereich investiert Air Liquide in Deutschland über 250 Millionen Euro in die Produktion von Gasen für den Halbleitermarkt, errichtet in den USA eine neue Anlage für ultra-reine Gase und eröffnet in Südkorea eine Molybdänfabrik für die nächste Halbleitergeneration. Auch in Singapur baut Air Liquide sein Halbleitergeschäft weiter aus: Mit einem Liefervertrag im Umfang von 70 Millionen Euro mit VSMC entsteht eine neue Anlage für die Produktion von reinen Gasen.

Im Healthcare-Bereich stärkt das Unternehmen seine Präsenz in Deutschland durch die Übernahme der beiden Intensivpflegeanbieter intensivLeben GmbH und AP-Sachsen GmbH. Air Liquide platzierte zudem eine Anleihe über 500 Millionen Euro zur Finanzierung von neuen Projekten im Bereich Energiewende.

Fazit

Air Liquide überzeugt mit weiterem und konstantem Wachstum.

Dennoch hat sich die Aktie in den vergangenen Jahren vom Fundamentaltrend abgekoppelt und ist heute mit Kurs-Gewinn-Verhältnis 28,8 und Dividendenrendite 1,89 Prozent nicht mehr ganz günstig bewertet (01.08.2025).

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion