UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 210 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der iPhone-Konzern habe besser abgeschnitten als gedacht, allerdings gebe es zu aktuell viele Unsicherheiten, die gegen eine positivere Einschätzung sprächen, schrieb David Vogt in einer am Freitag vorliegenden Studie. In China sei der Konkurrenzdruck groß, hinzu komme die US-Zollpolitik./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 01:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 185,1EUR auf Tradegate (01. August 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 210

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m