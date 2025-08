Exxon und Chevron pumpen so viel Öl wie nie: Aber die Gewinne brechen ein!

Die Produktionssteigerungen im Permian-Becken und in Guyana konnten die Auswirkungen der niedrigeren Ölpreise für den US-Marktführer abmildern. Der Nettogewinn von Exxon fiel um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar (1,64 US-Dollar pro Aktie), verglichen mit 9,2 Milliarden US-Dollar (2,14 US-Dollar pro Aktie) im Vorjahreszeitraum. Das war jedoch immer noch besser als die von Analysten erwarteten 1,54 US-Dollar.

Die Exxon-Aktie reagiert im vorbörslichen US-Handel kaum auf die Zahlen und notiert rund 1,5 Stunden vor Börsenstart leicht im Minus.

An die Anleger wurde im abgelaufenen Quartal rund 4 Milliarden US-Dollar in Form von Dividenden ausgeschüttet. Hinzu kommen Aktienrückkäufe im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. Für das restliche Jahr will Exxon weitere Aktien im Wert von 20 Milliarden US-Dollar zurückkaufen.

Noch heftiger fiel der Gewinneinbruch bei Konkurrent und Erzrivale Chevron aus. Das Unternehmen verdiente im 2. Quartal rund 44 Prozent als im Jahr zuvor, was auch auf die Übernahme der Hess Corporation zurückzuführen ist. Der Übernahme war ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Chevron und Exxon vorausgegangen.

Chevrons Nettogewinn belief sich auf 2,49 Milliarden US-Dollar, oder 1,45 US-Dollar pro Aktie, im Vergleich zu 4,43 Milliarden US-Dollar oder 2,43 US-Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

Bereinigt um die Übernahmekosten und andere einmalige Sondereffekte erzielte Chevron jedoch einen Gewinn von 1,77 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die von Analysten erwarteten 1,70 US-Dollar. Auch beim Umsatz konnte Chevron mit 44,82 Milliarden US-Dollar die Erwartungen leicht übertreffen. Analysten hatten mit 43,82 Milliarden US-Dollar kalkuliert.

Genau wie bei Exxon erreichte die Ölproduktion von Chevron mit 3,4 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert.

Die Chevron-Aktie liegt im vorbörslichen US-Handel leicht im Plus. Sowohl die Papiere von Exxon als auch von Chevron haben nach den starken Covid-Jahren deutlich an Schwung verloren. Marktführer Exxon ist mit einem KGV von 14 etwas günstiger bewertet als Chevron mit 17.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





