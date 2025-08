Börsen Update Europa - 01.08. - CAC 40 schwach -2,00 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:56) bei 3.775,06 PKT und fällt um -1,80 %.

Top-Werte: freenet +0,18 %, PNE +0,07 %, Qiagen +0,01 %

Flop-Werte: Bechtle -7,65 %, Formycon -5,49 %, SMA Solar Technology -4,53 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.217,91 PKT und fällt um -1,81 %.

Top-Werte: Bayer +5,66 %, DANONE +1,38 %, Anheuser-Busch InBev +0,61 %

Flop-Werte: AXA -6,99 %, Schneider Electric -6,45 %, Compagnie de Saint-Gobain -4,82 %

Der ATX steht aktuell (13:59:55) bei 4.506,93 PKT und fällt um -0,91 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,18 %, DO & CO +0,35 %, EVN +0,21 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -3,32 %, Wienerberger -2,74 %, Lenzing -1,93 %

Der CAC 40 steht bei 7.610,39 PKT und verliert bisher -2,00 %.

Top-Werte: ORANGE +2,61 %, Bouygues +1,43 %, DANONE +1,38 %

Flop-Werte: Teleperformance -15,92 %, AXA -6,99 %, Schneider Electric -6,45 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.545,52 PKT und fällt um -1,15 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,74 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,48 %, Telia Company +0,40 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,39 %, ABB -2,02 %, Getinge (B) -2,00 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.860,00 PKT und gewinnt bisher +1,04 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,75 %, Metlen Energy & Metals +0,58 %, Coca-Cola HBC +0,52 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,91 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,52 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,20 %