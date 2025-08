AKTIE IM FOKUS 2 Bayer macht Anlegern Hoffnung - Deutlich hoch im schwachen Dax Gegen den schwachen Trend am Gesamtmarkt haben die Aktien von Bayer am Freitag nach Quartalszahlen kräftig angezogen. Mit einem Plus von 5 Prozent auf 28,73 Euro waren sie im Dax am Nachmittag der mit Abstand stärkste Wert. Es gab nur wenige …