AKTIEN IM FOKUS 2 Daimler Truck fallen - Aufwärtstrend seit April in Gefahr Eine erneute Senkung des Jahresausblicks macht den Anlegern von Daimler Truck am Freitag zu schaffen. Die Papiere sackten am Nachmittag als Schlusslicht im schwachen Dax um gut 7 Prozent auf 39,81 Euro ab. Der deutsche Leitindex büßte 1,8 Prozent …