USA Arbeitslosenquote steigt wie erwartet auf 4,2 Prozent In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem …