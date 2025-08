EuGH weist Volkswagen-Argumentation zurück

Es würden schon lange mehr e Autos in D fahren,wenn auch die Strompreise so extrem niedrig wären wie in China, gleiches gilt für e Autos, die in D deutlich zu teuer sind . Beiläufig erwähnt,weil China immer als Vorbild für e Autos genommen wird!Ausschlaggebend für den Durchbruch der e Autos ist der Strompreis und Zahl der Ladesäulen. Anstatt unter vielem anderen unnötigen Ausgaben,sich die Diäten zu erhöhen, gleich um 600 Euro monatlich,weil vorher nur armselige 11.000 Euro monatlich gab,hätten unsere möchtegern ehrenwerten feinen Wesen im Bundestag lieber die Stromsteuer für privaten Verbraucher kräftig gesenkt und Netztentgelte abgeschafft ,damit mehr Geld für Verbraucher bleibt und diese sich auch mal ein e Auto kaufen und vor allem leisten können,dann wären deutlich mehr Autos von VW und anderen im Konzern verkauft worden