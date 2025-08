David Bang wird zum Chief Executive Officer Amerika bei LX Pantos ernannt

SEOUL, Südkorea, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- LX Pantos, ein führendes globales Logistikunternehmen mit End-to-End-Supply-Chain-Lösungen – einschließlich Spedition, Kontraktlogistik, intermodalem Transport, Schienendienstleistungen und E-Commerce-Logistik – freut sich, die Ernennung von David Bang zum Chief Executive Officer Amerika bekannt zu geben. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Logistik, Spedition, Spezialkurierdienste, Lieferkette, Digitalisierung und vertikale Entwicklung der Branche bringt David eine Fülle von Wissen und Erfahrung in seine neue Rolle ein, in der er rund 2000 Teammitglieder in Schlüsselmärkten in Nord- und Südamerika leiten wird.

Bevor er zu LX Pantos kam, einem Unternehmen der LX Group – einem südkoreanischen Mischkonzern mit einem Jahresumsatz von über 16,8 Milliarden US-Dollar, der 2021 aus einer Abspaltung der LG Group hervorging –, war David als Global Chief Commercial Officer bei JAS Worldwide tätig. Dort wandelte er die kommerzielle Präsenz des Unternehmens in einen weltweit anerkannten Logistikanbieter um, insbesondere in Schlüsselindustrien wie Automobil, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Pharma und Gesundheitswesen, Energielösungen und Technologie, der sich durch nachhaltiges und profitables Wachstum, das auf Kundenorientierung und Unternehmenskultur gründet, auszeichnet. Auch in der Pharma- und Gesundheitsbranche hat er sich einen Namen gemacht, vor allem durch seine mehr als 20-jährige Tätigkeit bei DHL als Mitbegründer und CEO eines Joint Ventures zwischen DHL und Lufthansa Cargo für temperaturkontrollierte internationale Logistik für Biopharmazeutika. Durch die Kombination von Digital-, Finanz- und Führungskompetenz ist David auch als Vorstandsmitglied bei mehreren Technologieunternehmen tätig, wo er deren Investoren, Gründer und Führungskräfte coacht und berät.

Lee Yong-ho, CEO von LX Pantos, sagte: „Wir gehen davon aus, dass David Bang unser Geschäft in Nord- und Südamerika – eine strategische Region für LX Pantos – angesichts seines Erfahrungsschatzes und Netzwerks auf dem globalen Markt auf die nächste Stufe heben wird."

David Bangs Ernennung zum Chief Executive Officer Amerika bei LX Pantos ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens. Seine umfassende Erfahrung und seine visionäre Führungsrolle werden das weitere Wachstum und den Erfolg von LX Pantos auf dem globalen Logistik- und Transportmarkt vorantreiben.

