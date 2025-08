BERNSTEIN RESEARCH stuft MERCK KGAA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Die von US-Präsident Donald Trump geforderten Preissenkungen für viele Medikamente wären zwar neben den US-Zöllen eine weitere Belastung für Pharmaunternehmen, aber sie wären auch handhabbar, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. So schienen die geforderten Aktionen auf Medicaid begrenzt zu sein. Das ist ein staatlich finanziertes Gesundheitsprogramm für Menschen mit einem niedrigen Einkommen sowie Ältere und Menschen mit Behinderungen./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 07:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 07:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 107,9EUR auf Tradegate (01. August 2025, 15:05 Uhr) gehandelt.





