US-Sondergesandter Witkoff besucht Verteilzentrum in Gaza Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat bei einer Reise in den Gazastreifen ein Verteilzentrum der umstrittenen israelisch-amerikanischen Stiftung GHF (Gaza Humanitarian Foundation) besucht. Das bestätigte der amerikanische Botschafter in Israel, …