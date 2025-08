Zoe Energy Storage sichert sich erneut das BNEF Tier 1 Ranking

Globale Dienstleistungen aus einer Hand beschleunigen den grünen Wandel weltweit

SHANGHAI, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF), die weltweit anerkannte Autorität in der Forschung über saubere Energie, hat heute seine Energy Storage Tier 1 List for Q3 2025 veröffentlicht. Zoe Energy Storage hat sich zum zweiten Mal in Folge einen Platz in dieser renommierten globalen Rangliste gesichert und damit seine Führungsrolle in den Bereichen technologische Innovation, herausragende Produkte, robuste Projektabwicklungskapazitäten und wachsende Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt bekräftigt. Dieser Erfolg markiert eine erneute internationale Anerkennung der umfassenden Stärke von Zoe im globalen Energiespeichersektor.