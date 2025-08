Börsenstart USA - 01.08. - US Tech 100 schwach -2,05 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:47) bei 43.458,82 PKT und fällt um -1,60 %.

Top-Werte: Merck & Co +0,51 %, Procter & Gamble +0,30 %, Coca-Cola -0,38 %, McDonald's -0,57 %, Amgen -0,73 %

Flop-Werte: Amazon -5,89 %, Goldman Sachs Group -4,89 %, JPMorgan Chase -4,80 %, American Express -4,38 %, NVIDIA -4,22 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.760,27 PKT und fällt um -2,05 %.

Top-Werte: Regeneron Pharmaceuticals +2,06 %, Gilead Sciences +0,09 %, Verisk Analytics -0,08 %, Mondelez International Registered (A) -0,09 %, Keurig Dr Pepper -0,38 %

Flop-Werte: Marvell Technology -8,78 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,92 %, AppLovin Registered (A) -6,73 %, Constellation Energy -6,68 %, The Trade Desk Registered (A) -6,51 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:48) bei 6.231,43 PKT und fällt um -1,78 %.

Top-Werte: Kimberly-Clark +4,99 %, Eli Lilly +2,40 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,06 %, AbbVie +1,88 %, American Tower +1,69 %

Flop-Werte: Eastman Chemical -17,94 %, Ingersoll Rand -11,39 %, Coinbase -11,18 %, WW Grainger -10,88 %, Moderna -8,66 %