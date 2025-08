Ölpreise geben nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 71,28 US-Dollar. Das waren 40 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im September fiel um 30 Cent auf 68,96 Dollar.

Ein sehr schwacher US-Arbeitsmarktbericht belastete die Ölpreise. Die Beschäftigtenzahl blieb nicht nur im Juli deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden deutlich nach unten revidiert. Sollte die Daten ein Signal für eine Abschwächung der US-Wirtschaft sein, dann würde dies auch die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.