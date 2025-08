Entscheidung über Gaza-Vorgehen nach Wadephuls Bericht

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung wird nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Kürze über das weitere Vorgehen im Gaza-Konflikt entscheiden. Er erwarte einen Bericht von Außenminister Johann Wadephul (CDU) über dessen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten am Samstag, sagte Merz in Saarbrücken auf die Frage, ob die Bundesregierung sich eine Beteiligung an Sanktionen gegen Israel vorstellen könne.

"Wir werden diesen Bericht abwarten und alle weiteren Entscheidungen treffen", sagte der Kanzler. Die Regierung habe bereits am vergangenen Montag im Sicherheitskabinett "auch darüber gesprochen, wie wir gegebenenfalls mit den europäischen Partnern zusammen weiter vorgehen".