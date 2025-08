Check Point gibt seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), öffnet die Bücher für das Q2 2025,

das zum 30. Juni endete.



Finanzergebnisse Q2 2025:





- Gesamtumsatz: 665 Millionen US-Dollar (ca. 585 Millionen Euro), ein Anstieg

von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Umsatz aus Sicherheits-Abonnements: 298 Millionen US-Dollar (ca. 262 Millionen

Euro), ein Anstieg von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Rechnungsgestellte Umsätze (Calculated Billings): 642 Millionen US-Dollar (ca.

565 Millionen Euro), ein Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Offene Auftragsbestände (RPO): 2,4 Milliarden US-Dollar (ca. 2,1 Milliarden

Euro), ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

- Non-GAAP Betriebsergebnis: 271 Millionen US-Dollar (ca. 238 Millionen Euro),

was 41 Prozent des Gesamtumsatzes entspricht.

- Non-GAAP Gewinn pro Aktie (EPS): 2,37 US-Dollar (ca. 2,08 Euro), ein Anstieg

von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr.



"Wir haben im zweiten Quartal solide Ergebnisse erzielt, die durch das Wachstum

unseres Portfolios an innovativen Technologien in den Bereichen der

E-Mail-Sicherheit, SASE und Enterprise Risk Management vorangetrieben wurden.

Die Quantum Force Appliances setzten ihr zweistelliges Wachstum fort, was das

starke Vertrauen unserer Kunden in unsere Innovationskraft und unseren

Prevention-First-Ansatz widerspiegelt", so CEO Nadav Zafrir: "Mit der Übernahme

von Veriti, was die Open-Garden-Architektur der Infinity-Plattform stärkt, haben

wir unsere strategische Roadmap vorangetrieben. Das dritte Quartal entwickelt

sich mit starken Indikatoren im Juli gut. Wir haben eine volle Pipeline für die

zweite Jahreshälfte, die unseren Ausblick für das Gesamtjahr untermauert."



