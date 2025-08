BYD: Ausrutscher oder mehr? - Produktion im Juli rückläufig

Verkaufszahlen schwächeln auch!

Zwar konnte BYD die Verkaufszahlen im selben Zeitraum leicht um 0,6 Prozent auf 344.296 Fahrzeuge steigern, doch das ist ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vormonat Juni, als der Absatz noch um 12 Prozent zugelegt hatte. Die jüngsten Zahlen unterstreichen den zunehmenden Druck, unter dem der Konzern steht. Nicht zuletzt durch einen immer aggressiveren Preiskampf auf dem chinesischen Heimatmarkt.

Die letzte Produktionsdelle verzeichnete BYD im Februar 2024, bedingt durch saisonale Effekte rund um das chinesische Neujahrsfest. Damals waren auch die Umsätze vorübergehend rückläufig. Im vierten Quartal 2024 hingegen hatte der Konzern sowohl beim Absatz als auch bei der Fertigung neue Rekordwerte erreicht.

Im Gesamtjahr 2024 konnte BYD Tesla überholen. Mit einem Marktanteil von 41 Prozent an den über vier Millionen weltweit verkauften E-Autos, setzten sich die Chinesen an die Spitze. Doch das Momentum scheint aktuell zu bröckeln. Laut einem Bericht von Reuters hat BYD in den vergangenen Monaten seine Fertigungskapazitäten an mehreren Standorten in China reduziert und geplante Produktionslinien verschoben. Dies deutet auf eine gezielte Drosselung der Kapazitäten angesichts rückläufiger Margen und gestiegener Unsicherheiten hin.

Mein Tipp: bei 12 Euro ist Schluss

Trotz der aktuell schwächeren Zahlen bleibt BYD langfristig strategisch gut positioniert. Sowohl durch vertikal integrierte Lieferketten als auch durch eine breite Modellpalette, die in mehreren Preissegmenten konkurrenzfähig ist. Analysten beobachten die Entwicklung jedoch zunehmend kritisch: Die Margen könnten durch den anhaltenden Preiskrieg weiter unter Druck geraten.

Damit würde die Nachrichtenlage bei den Chinesen noch ein Stück schlechter. Aktuell ist der Abwärtstrend in der Aktie intakt und es gibt auch keine Nachrichten, welche die Lage ändern könnten.

Daher sollten Anleger das Papier nicht unter die Marke von 12 Euro begleiten, sondern erst einmal die Reißleine ziehen. Laut Marketscreener wird BYD am 27.08.2025 seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Danach wird sich zeigen, ob die Aktie wieder an ihre besseren Zeiten anknüpfen kann.

