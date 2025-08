Schwacher US-Dollar, starke Earnings? Das steckt dahinter

Die hohen Importzölle der Trump-Regierung, insbesondere auf Waren aus China, haben in den vergangenen Monate für Unsicherheit an den Märkten gesorgt und das Vertrauen internationaler Investoren in die wirtschaftspolitische Verlässlichkeit der USA erschüttert. Hinzu kommt: Der Schuldenberg der USA steigt immer schneller. Trotz steigender Renditen auf US-Staatsanleihen führen diese Faktoren zu einem Vertrauensverlust und Kapitalabflüssen, was den US-Dollar unter Druck gesetzt hat.

Die Folge: Während ein Euro im Januar noch 1,03 US-Dollar kostete, sind es mittlerweile 1,17 US-Dollar. Wie sich das auf die Earnings Season und die Gewinne der Unternehmen auswirkt, das ist auch Thema in der neuen Folge "Börse, Baby!", dem wallstreetONLINE Podcast.