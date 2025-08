Bahn setzt gegen Saboteure auf Technik

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der massiven Bahnstörungen in Nordrhein-Westfalen durch zwei Brandsätze stellt sich die Frage, was die Bahn gegen Sabotage ihrer Schienenwege tun kann. Ein komplettes Einzäunen aller Bahnanlagen sei angesichts von 34.000 Kilometern Streckennetz bundesweit und rund 4.700 Kilometern in NRW nicht realistisch, sagt ein Bahn-Sprecher auf Anfrage.

"Ein solcher Zaun würde bei 34.000 Kilometern Strecke fast eineinhalbmal um die Erde reichen." Auch ein ständiges Bewachen des gesamten Netzes durch Streifen rund um die Uhr werde durch die schiere Größe erschwert. Dagegen setze die Bahn auf moderne Technik - etwa Kameras, Drohnen und Sensoren.