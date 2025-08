Euro legt nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht zum Dollar deutlich zu

Der US-Arbeitsmarkt hat sich deutlich abgeschwächt. Die Beschäftigtenzahl blieb nicht nur im Juli deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden drastisch nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote legte zu. Zudem hat sich die Stimmung in der US-Industrie unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nach einem sehr schwachen US-Arbeitsmarktbericht deutlich zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1561 US-Dollar. Vor der Veröffentlichung der Daten hatte der Euro knapp 1,14 Dollar gekostet. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1404 (Donnerstag: 1,1446) Dollar fest. Der Referenzkurs bezieht sich allerdings auf Kurse von 14.00 Uhr.

"Die Zolleskapaden hinterlassen deutliche Bremsspuren am US-Arbeitsmarkt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Zölle dämpfen die wirtschaftliche Entwicklung also doch stärker als bislang angenommen." US-Notenbankchef Jerome Powell hatte am Mittwoch noch eine Zinssenkung unter Verweis auf den soliden US-Arbeitsmarkt abgelehnt.

"Eine Zinssenkung auf der nächsten Sitzung - immer noch unsere Prognose - gewinnt durch die heutigen Zahlen wieder an Wahrscheinlichkeit", kommentierte Commerzbank-Volkswirt, Christoph Balz. "Dies gilt unabhängig vom politischen Druck durch das Weiße Haus." Donald Trump hat Powell unterdessen einen "sturen Idioten" genannt, weil er die Zinsen nicht senke. "Wenn er sich weiterhin weigert, sollte der Vorstand die Kontrolle übernehmen und das tun, was jeder weiß, dass getan werden muss!"

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86650 (0,86490) britische Pfund, 171,61 (171,52) japanische Yen und 0,9312 (0,9297) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.349 Dollar. Das waren 59 Dollar mehr als am Vortag./jsl/he