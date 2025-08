Katjes übernimmt Mehrheit bei Modehersteller Bogner

EMMERICH (dpa-AFX) - Die vor allem für Süßwaren bekannte Katjes-Gruppe übernimmt das Ruder beim Luxusbekleidungshersteller Bogner. Man habe einen Vertrag über den Kauf von 60 Prozent der Geschäftsanteile an der Bogner Gruppe unterschrieben, teilte Katjes International in Emmerich mit. Die übrigen 40 Prozent würden weiterhin von der Familie Bogner gehalten. Auch Katjes selbst befindet sich in Familienbesitz.

Laut Katjes ist die Bogner Gruppe Deutschlands größte familiengeführte Luxusbekleidungsmarke. Der Fokus liege auf Sport- und Freizeitbekleidung. Im Geschäftsjahr 2024/25 habe die Bogner Gruppe einen Nettoumsatz von fast 200 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen sei profitabel. Zum Kaufpreis machte Katjes keine Angaben. Finanziert werden soll der Kauf über Unternehmensanleihen.