Deutliche Kursgewinne - Schwacher Arbeitsmarktbericht stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem sehr schwachen US-Arbeitsmarktbericht deutlich zugelegt. Die Chance auf baldige Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank sind laut Ökonomen gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,82 Prozent auf 111,83 Punkte. Die Anleihen machten so ihre Vortagsverluste größtenteils wieder wett. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel um 0,13 Prozentpunkte auf 4,24 Prozent.

Der US-Arbeitsmarkt hat sich deutlich abgeschwächt. Die Beschäftigtenzahl blieb nicht nur im Juli deutlich hinter den Erwartungen zurück. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden drastisch nach unten revidiert. Die Arbeitslosenquote legte zu. Zudem hat sich die Stimmung in der US-Industrie unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sank auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2024.