LBBW schließt Neuaufstellung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung erfolgreich ab

Stuttgart (ots) -



- Europaweit führend: CRE-Kompetenzzentrum unter der Marke Berlin Hyp

- Leistungsstark: Integrierter Teil der Universalbank LBBW

- Wachstumskurs: Immobilienportfolio von rund 63 Milliarden Euro



Die LBBW hat ihre Neuaufstellung in der gewerblichen Immobilienfinanzierung

erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Erwerb der Berlin Hyp im Sommer 2022 ist mit

der regulatorischen und rechtlichen Einbindung ein zentraler Meilenstein im

Integrationsprozess erreicht: Mit Wirkung zum 1. August 2025 sind alle

Aktivitäten in diesem Bereich unter der Marke Berlin Hyp zusammengefasst. Der

neue Immobilienfinanzierer agiert als organisatorisch eigenständige Einheit

innerhalb der LBBW.





"Die Bündelung der gewerblichen Immobilienfinanzierung in einer leistungsfähigenEinheit ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung unserer Konzernstrategie. Wirerhöhen damit die Schlagkraft in einem unserer Kerngeschäftsfelder deutlich,stärken die Marktposition der LBBW als führendes Finanzinstitut und bietenunseren Kunden klare Vorteile", erklärt Rainer Neske, CEO der LBBW.Mit einem gewerblichen Immobilienportfolio von rund 63 Milliarden Euro ist unterder Marke Berlin Hyp ein führender europäischer Anbieter mit gebündelterSchlagkraft entstanden: Die neue Berlin Hyp bietet ein erweitertesLeistungsspektrum mit einer hohen Marktdurchdringung in Deutschland, wichtigeneuropäischen Immobilienmärkten sowie Nordamerika. Mit einemFinanzierungsportfolio von rund 63 Milliarden Euro zählt sie zu denSchwergewichten in der gewerblichen Immobilienfinanzierung in Europa. Durch dieneue Struktur der Berlin Hyp als integrierter Teil der LBBW-Gruppe werdenProzesse und die Steuerung der Geschäftsaktivitäten weiter vereinfacht. Zugleichergeben sich Synergien sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Kostenseite,etwa durch die Reduktion von Doppelstrukturen. Die LBBW bietet der Berlin Hypzudem ein leistungsstarkes Fundament mit der breiten Kompetenz und finanziellenStärke als Universalbank."Unseren Kunden steht nun ein integriertes Kompetenzzentrum fürImmobilien-finanzierung zur Verfügung - mit umfassender Marktkenntnis, kurzenWegen und integrierten Lösungen. Unsere enge Zusammenarbeit mit den Institutender Sparkassen-Finanzgruppe werden wir weiter pflegen und ausbauen. Ich freuemich darauf, den Weg der neuen Berlin Hyp gemeinsam mit den Kolleginnen undKollegen gestalten zu können", sagt Sascha Klaus, CEO der Berlin Hyp undzugleich Konzernvorstand der LBBW für Immobilien und Projektfinanzierung.Im Rahmen der Zusammenführung gehen alle Aktivitäten im