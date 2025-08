Österreichische Großbanken halten strengem Krisenszenario stand

Wien (APA-ots) - Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische

Zentralbank (EZB), in Kooperation mit den nationalen

Aufsichtsbehörden, haben 96 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen eine gute Krisenresistenz. Im Euroraum fällt die harte Kernkapitalquote ( CET1-R) im adversen Szenario zwischen Ende 2024 und Ende 2027 um 4,0 Prozentpunkte auf 12,0%. (Zum Vergleich: Beim letzten Stresstest im Jahr 2023 ergab sich eine Reduktion um 5,0 Prozentpunkte auf 10,4%). Obwohl die Verluste aus dem Kreditrisiko im Vergleich zu 2023 angestiegen sind, gehen die Banken stärker aus dem Stress-Szenario hervor als im Jahr 2023, was hauptsächlich auf die stark gestiegene Profitabilität zurückzuführen ist. Die positiven Effekte des für die Banken sehr günstigen Zinsumfelds der vergangenen Jahre dürften aber nicht in diesem Ausmaß andauern. Nicht quantifizierbare Risiken, zum Beispiel Cyberattacken, und die erhöhte globale wie wirtschaftliche Unsicherheit stellen eine zunehmende Gefahr für Banken dar.

Zwtl.: Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld