Ökosystem-Synergie sorgt für nachhaltigen Fortschritt

Sönke Krey in Deutschland als Pionier der Elektrifizierung seit 2023

Unterstützung der Rühle GmbH für den Erhalt hochwertiger Arbeitsplätze in Norddeutschland

Strategische Partnerschaft mit HAKAN Machinery: Vertiefung der Wurzeln auf dem türkischen Markt

Zusammenarbeit mit Octo, um intelligente Baulösungen in Großbritannien voranzutreiben

ANKARA, Türkei, 1. August 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425), ein weltweit führender Anbieter von Baumaschinen, verstärkt seine Strategie „In Europa, für Europa" durch eine Reihe gezielter, lokalisierter Initiativen mit wichtigen Partnern auf dem gesamten Kontinent. In den letzten Wochen gab es bedeutende Expansionen in der Türkei, Deutschland und Großbritannien, was das Engagement von XCMG für die Stärkung seines europäischen Ökosystems, die Verbesserung des Kundenservice und die Förderung nachhaltiger, intelligenter Baulösungen unterstreicht.

Der Eckpfeiler dieses Vorstoßes ist die Einweihung eines großen neuen Betriebszentrums durch den langjährigen türkischen Partner HAKAN Makina in Dilovası, Provinz Kocaeli. Strategisch günstig im Herzen des Industriekorridors der Türkei in der Nähe von Istanbul gelegen, ist diese Anlage ein wichtiger Bestandteil des landesweiten Servicenetzes von XCMG. Dank ihrer erstklassigen Lage an wichtigen Autobahnen, die den europäischen und anatolischen Teil Istanbuls verbinden, kann HAKAN 80 % der Kunden aus der Schwerindustrie in der Marmararegion innerhalb eines wirtschaftlichen Radius von einer Stunde erreichen. Der integrierte Hub vereint Vertrieb, Ersatzteillagerung und technischen Support und reduziert so die Lieferzeiten für Ausrüstung und die Reaktionszeiten des Kundendienstes für lokale Infrastrukturunternehmen erheblich. Der unmittelbare Erfolg der Markteinführung, der durch den Verkauf zahlreicher Geräte gekennzeichnet ist, unterstreicht die Stärke des XCMG-Modells der „Ressourcensynergie" mit seinen Partnern.

Diese Expansion in der Türkei steht im Einklang mit den parallelen Fortschritten auf den europäischen Schlüsselmärkten.

In Norddeutschland: Der Erdbewegungsmaschinen-Spezialist Sönke Krey feierte sein 25-jähriges Jubiläum in Glückstadt mit der Vorstellung des ersten elektrischen Baggers XCMG XE215EV auf dem deutschsprachigen Markt. Die Einführung des XE215EV in Deutschland unterstreicht das Bestreben von XCMG, emissionsfreie Lösungen anzubieten, die den höchsten EU-Standards (Stufe V) entsprechen und eine nachhaltige Stadt- und Infrastrukturentwicklung ermöglichen.