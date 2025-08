Börsen Update USA - 01.08. - US Tech 100 schwach -2,20 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.484,71 PKT und fällt um -1,54 %.

Top-Werte: Coca-Cola +0,45 %, Merck & Co +0,22 %, Sherwin-Williams +0,16 %, McDonald's +0,06 %, Johnson & Johnson -0,06 %

Flop-Werte: Amazon -7,70 %, Unitedhealth Group -5,95 %, Apple -4,76 %, Salesforce -3,83 %, 3M -3,61 %

Der US Tech 100 steht bei 22.725,52 PKT und verliert bisher -2,20 %.

Top-Werte: Electronic Arts +1,53 %, Keurig Dr Pepper +1,17 %, Monster Beverage +0,79 %, Gilead Sciences +0,44 %, ON Semiconductor +0,29 %

Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -9,25 %, Marvell Technology -8,74 %, Amazon -7,70 %, Airbnb Registered (A) -5,11 %, Starbucks -5,02 %

Der S&P 500 steht bei 6.224,25 PKT und verliert bisher -1,89 %.

Top-Werte: Monolithic Power Systems +5,08 %, Align Technology +4,53 %, Resmed +3,13 %, Howmet Aerospace +3,09 %, American Water Works +3,01 %

Flop-Werte: Eastman Chemical -21,58 %, Ingersoll Rand -12,77 %, WW Grainger -12,04 %, Coinbase -11,72 %, Moderna -9,16 %