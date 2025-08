DZ BANK stuft APPLE INC auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 205 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Apple habe gute Quartalszahlen vorgelegt, jedoch auch von Sonderfaktoren wie Vorzieheffekten und Subventionen in China profitiert, schrieb Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2025 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 175,8EUR auf Tradegate (01. August 2025, 20:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A