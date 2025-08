Israel international immer isolierter

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul stuft die humanitäre Notlage der Bevölkerung im Gazastreifen als "unerträglich" ein und befürchtet deswegen eine weitere diplomatische Isolation Israels. Ob und wie schnell sich die Situation in dem abgeriegelten Küstenstreifen verbessere, sei entscheidend, sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". "Es muss sich fundamental verbessern für die Menschen im Gazastreifen. Darauf schaut die ganze Welt. Und das droht Israel in eine immer schwierigere Situation zu bringen." Ganz ähnlich äußerte sich der Politiker im ZDF-"heute journal".

Bei seinem Besuch in Israel habe er deutlich gemacht, wie hoch der Druck sei. "Wir brauchen jetzt endlich einen Waffenstillstand und eine Einigung darüber, wie die Geiseln freigelassen werden." Die internationale Lage habe sich so zugespitzt, dass sich Israel bedauerlicherweise international immer mehr in einer isolierten Position befinde. Dies könne Deutschland nicht kaltlassen.