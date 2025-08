FORTUNE VERÖFFENTLICHT FORTUNE CHINA 500-RANKING, SERES VERZEICHNET DANK DES WACHSTUMS DER MARKE AITO DEN GRÖSSTEN SPRUNG IN DER RANGLISTE 2025 SERES ist das am schnellsten wachsende Unternehmen von Fortune China 2025 und übertrifft die Konkurrenz auf Chinas wettbewerbsintensivem NEV-Markt. CHONGQING, China, 1. August 2025 /PRNewswire/ - SERES hat sich in diesem Jahr als größter Aufsteiger …